Фигурант дела Гандзюк Мангер по решению суда может перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом

Шевченковский районный суд Киева разрешил председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, фигуранту дела об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.

"Мера пресечения Мангеру продлена до 1 июля", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Генеральной прокуратуре Украины в пятницу.

При этом в ведомстве отметили, что суд несколько ослабил условия меры пресечения - Мангер может перемещаться с электронным браслетом в пределах Херсонской области.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке указал, что Мангер обязан прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, а в случае изменения места жительства - сообщать им об этом.

Его также обязали сдать на хранение паспорт и другие документы, которые позволяют покидать пределы Украины.