События

10:16 31.05.2019

В Венгрии задержан 64-летний украинец, управлявший судном, столкнувшимся с туристическим катером в Будапеште

2 мин читать
В Венгрии задержан 64-летний украинец, управлявший судном, столкнувшимся с туристическим катером в Будапеште

Капитаном туристического судна, столкнувшегося с прогулочным катером на р.Дунай в городской черте Будапешта (Венгрия) в среду, 29 мая, вечером, был гражданин Украины, в настоящее время он задержан, сообщает BBC.

"64-летний украинский гражданин был задержан в качестве подозреваемого в необдуманных проступках на водном транспорте, что привело к массовым жертвам", - пишет издание.

Сообщается о 28 погибших в результате инцидента туристах из Южной Кореи.

"Катер с южнокорейскими туристами затонул через семь секунд после столкновения во время ливня в среду. Надежды, что кто-либо из 21 пропавшего без вести будет найден живым, уже нет. По факту столкновения было начато уголовное расследование; это редкое происшествие на Дунае, где судоходство оживленное, но в целом безопасное. По словам представителя скорой помощи, семеро спасенных человек пострадали от переохлаждения", - сообщает ВВС.

Кроме того, по данным издания, семь человек спаслись и семь найдены погибшими.

Сообщается, что авария произошла вечером в среду, после 21:00 по местному времени (после 22:00 по Киеву). В самом центре города, возле моста Магрит катер Hableany врезалось более крупное туристическое судно Viking Sigyn. По свидетельствам туристов с Viking Sigyn, они не почувствовали удара, но увидели последствия крушения и отмечают, что все происходило очень быстро.

По данным издания, Hableany – двухпалубный речной круизный катер, построенный в 1949 году в СССР. Его обломки найдены, их готовятся поднять. На борту судна находились 30 южнокорейских туристов и три гида, а также два венгерских члена экипажа. Большинству туристов было от 40 до 50 лет, но среди них был также 6-летний ребенок и 70-летний мужчина. Все семеро найденных погибших не были одеты в спасательные жилеты, трое из них были найдены в нескольких километрах от места аварии.

Теги: #будапешт #гибель #авария #трагедия #туристы #viking_sigyn
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:42 28.05.2019
В Коломые погиб адвокат Петрив с супругой

В Коломые погиб адвокат Петрив с супругой

08:34 19.05.2019
Иностранные туристы погибли в авиакатастрофе в Гондурасе

Иностранные туристы погибли в авиакатастрофе в Гондурасе

06:56 17.05.2019
В Запорожской области утонули двое детей - ГСЧС

В Запорожской области утонули двое детей - ГСЧС

07:47 08.05.2019
Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб от удара током

Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб от удара током

08:28 07.05.2019
В ДТП в Ивано-Франковской области погибли три человека, еще 11 ранены

В ДТП в Ивано-Франковской области погибли три человека, еще 11 ранены

18:02 06.05.2019
Водитель грузовика с белорусскими туристами, упавшего в реку на Прикарпатье, был пьян, открыто дело

Водитель грузовика с белорусскими туристами, упавшего в реку на Прикарпатье, был пьян, открыто дело

13:13 06.05.2019
Трое, вероятно, граждан Беларуси погибли и один пропал без вести после падения автомобиля в реку в Прикарпатье

Трое, вероятно, граждан Беларуси погибли и один пропал без вести после падения автомобиля в реку в Прикарпатье

11:26 06.05.2019
Недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и погода - основные версии следствия по катастрофе в Шереметьево

Недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и погода - основные версии следствия по катастрофе в Шереметьево

03:18 30.04.2019
В Карпатах спасатели спасли заблудившихся туристов из Киева

В Карпатах спасатели спасли заблудившихся туристов из Киева

06:35 18.04.2019
В Португалии произошла автокатастрофа с участием туристического автобуса, погибли почти 30 человек

В Португалии произошла автокатастрофа с участием туристического автобуса, погибли почти 30 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения

Встреча лидеров государств "нормандского формата" может состояться в середине июля - Данилюк

В Тернопольской области в ДТП погибла бригада "Укрэнерго"

На сайте президента обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций 21 мая

Найдены тела всех четырех военных, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецпредставитель КНДР по США был казнен после неудачного саммита в Ханое

В Ивано-Франковской и Львовской областях продолжаются работы по откачке воды и оказанию помощи пострадавшему населению

Сегодня в трех кинотеатрах Киева стартует бесплатный кинофестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест"

Завершено досудебное расследование по делу махинаций с землей депутата Киевсовета Крымчака

Президент Мексики направляет делегацию во главе с министром иностранных дел в США для решения вопроса новых пошлин

В Киеве 1 июня состоится Всеукраинский велодень

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Противодействие ксенофобии и защита прав этнических меньшинств в Украине. Почему правоохранительные органы неэффективны?"

ГБР объявила о подозрении харьковскому полицейскому, продававшему патроны

ЦИК разрешила выдвигать наблюдателей на выборы в Раду общественным организациям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА