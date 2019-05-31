В Венгрии задержан 64-летний украинец, управлявший судном, столкнувшимся с туристическим катером в Будапеште

Капитаном туристического судна, столкнувшегося с прогулочным катером на р.Дунай в городской черте Будапешта (Венгрия) в среду, 29 мая, вечером, был гражданин Украины, в настоящее время он задержан, сообщает BBC.

"64-летний украинский гражданин был задержан в качестве подозреваемого в необдуманных проступках на водном транспорте, что привело к массовым жертвам", - пишет издание.

Сообщается о 28 погибших в результате инцидента туристах из Южной Кореи.

"Катер с южнокорейскими туристами затонул через семь секунд после столкновения во время ливня в среду. Надежды, что кто-либо из 21 пропавшего без вести будет найден живым, уже нет. По факту столкновения было начато уголовное расследование; это редкое происшествие на Дунае, где судоходство оживленное, но в целом безопасное. По словам представителя скорой помощи, семеро спасенных человек пострадали от переохлаждения", - сообщает ВВС.

Кроме того, по данным издания, семь человек спаслись и семь найдены погибшими.

Сообщается, что авария произошла вечером в среду, после 21:00 по местному времени (после 22:00 по Киеву). В самом центре города, возле моста Магрит катер Hableany врезалось более крупное туристическое судно Viking Sigyn. По свидетельствам туристов с Viking Sigyn, они не почувствовали удара, но увидели последствия крушения и отмечают, что все происходило очень быстро.

По данным издания, Hableany – двухпалубный речной круизный катер, построенный в 1949 году в СССР. Его обломки найдены, их готовятся поднять. На борту судна находились 30 южнокорейских туристов и три гида, а также два венгерских члена экипажа. Большинству туристов было от 40 до 50 лет, но среди них был также 6-летний ребенок и 70-летний мужчина. Все семеро найденных погибших не были одеты в спасательные жилеты, трое из них были найдены в нескольких километрах от места аварии.