События

09:35 31.05.2019

Спецпредставитель КНДР по США был казнен после неудачного саммита в Ханое

1 мин читать
Спецпредставитель КНДР по США был казнен после неудачного саммита в Ханое

Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль был казнен в марте вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи, принявшими участие в саммите в Ханое, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на газету Chosun Ilbo.

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Также сообщается, что еще один высокопоставленный чиновник - первый заместитель Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль - был приговорен к каторжным работам.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР.  После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

Теги: #казнь #сша #кндр #саммит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:33 31.05.2019
Трамп сообщил о введении 5%-ных пошлины на все товары, поступающие из Мексики

Трамп сообщил о введении 5%-ных пошлины на все товары, поступающие из Мексики

07:58 31.05.2019
Президент Мексики направляет делегацию во главе с министром иностранных дел в США для решения вопроса новых пошлин

Президент Мексики направляет делегацию во главе с министром иностранных дел в США для решения вопроса новых пошлин

04:23 31.05.2019
Трамп сообщил о введении 5%-ных пошлины на все товары, поступающие из Мексики

Трамп сообщил о введении 5%-ных пошлины на все товары, поступающие из Мексики

19:04 30.05.2019
Зеленский: В Украине две войны – с Россией и коррупцией

Зеленский: В Украине две войны – с Россией и коррупцией

17:46 30.05.2019
American Tower покупает африканского оператора вышек связи Eaton Towers за $1,85 млрд

American Tower покупает африканского оператора вышек связи Eaton Towers за $1,85 млрд

17:24 30.05.2019
Глава Пентагона заявил, что не поручал прятать эсминец "Джон Маккейн" от Трампа

Глава Пентагона заявил, что не поручал прятать эсминец "Джон Маккейн" от Трампа

17:12 30.05.2019
Трамп не считает, что ему грозит импичмент

Трамп не считает, что ему грозит импичмент

16:40 30.05.2019
Трамп заявил, что жестче всех относится к России

Трамп заявил, что жестче всех относится к России

14:25 30.05.2019
Малайзия отправит тонны пластиковых отходов обратно в США и другие страны

Малайзия отправит тонны пластиковых отходов обратно в США и другие страны

19:38 29.05.2019
В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения

Встреча лидеров государств "нормандского формата" может состояться в середине июля - Данилюк

В Тернопольской области в ДТП погибла бригада "Укрэнерго"

На сайте президента обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций 21 мая

Найдены тела всех четырех военных, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ивано-Франковской и Львовской областях продолжаются работы по откачке воды и оказанию помощи пострадавшему населению

Сегодня в трех кинотеатрах Киева стартует бесплатный кинофестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест"

Завершено досудебное расследование по делу махинаций с землей депутата Киевсовета Крымчака

В Киеве 1 июня состоится Всеукраинский велодень

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Противодействие ксенофобии и защита прав этнических меньшинств в Украине. Почему правоохранительные органы неэффективны?"

ГБР объявила о подозрении харьковскому полицейскому, продававшему патроны

ЦИК разрешила выдвигать наблюдателей на выборы в Раду общественным организациям

В Мелитополе задержан мужчина, взявший в заложницу сотрудницу "Национальной лотереи" и требовавший денег на погашение кредитов

Климкин попросит нардепов проголосовать за его отставку и заявляет, что останется в политике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА