Сегодня в трех кинотеатрах Киева стартует бесплатный кинофестиваль для детей и подростков "Чилдрен Кинофест"

В Киеве в пятницу открывается шестой фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест", показ фильмов для детей бесплатный и будет проходить в трех столичных кинотеатрах, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"31 мая, в столичных кинотеатрах "Киевская Русь", "Лейпциг" и "Флоренция" стартует шестой фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест", который продлится до 9 июня в 24 городах Украины", – сказано в сообщении на сайте мэрии в четверг.

В конкурсную программу вошли семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Специальным событием этого года станет показ классической комедии "Цирк", посвященный 130-летию со дня рождения выдающегося режиссера Чарли Чаплина.

В КГГА подчеркнули, что в этом году фестиваль меняет правила регистрации на бесплатные показы. Регистрация на каждый фильм теперь открывается за неделю до показа.

Зарегистрироваться на показы может каждый желающий - для этого нужно выбрать город и фильмы для просмотра, а также заполнить электронную форму на сайте "Чилдрен кинофестиваля", – сказано в сообщении.

В рамках "Чилдрен кинофестиваля" зрителей ждет показ работ-финалистов третьего конкурса короткометражных фильмов, снятых украинскими детьми в возрасте от 7 до 14 лет. Десять картин-финалистов будет показан на большом экране кинотеатра "Киевская Русь" в присутствии авторов и во всех городах-участниках фестиваля 8 июня.

Победителей конкурса выберет профессиональное жюри, а зрители фестиваля с помощью голосования выберут победителя в номинации "Приз зрительских симпатий".