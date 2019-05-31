Президент Мексики направляет делегацию во главе с министром иностранных дел в США для решения вопроса новых пошлин

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем письме Дональду Трампу сообщил, что отправляет в США делегацию для решения вопроса новых пошлин, вводимых из-за сложной ситуации с незаконной миграцией.

"Я предлагаю, чтобы вы дали инструкции своим чиновникам, если это удобно, принять представителей нашего правительства во главе с министром иностранных дел, которые, начиная с завтрашнего дня (пятницы), отправляются в Вашингтон, чтобы прийти к соглашению на благо двух стран", - написал Лопес Обрадор в обращении к президенту США, опубликованном в твиттере.

Он отметил, что хочет избежать конфронтации с США и назвал решение, принятое администрацией Трампа "заблуждением".

Президент Мексики добавил, что "социальные проблемы не решаются с помощью обязанностей или принудительных мер".

"Статуя Свободы не является пустым символом", - напомнил Обрадор.

По его словам, "такие идеалы, как справедливость и всеобщее братство, важнее границ".

Ранее президент США в своем твиттере сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, пошлина будет отменена, уточнил президент США.