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07:00 31.05.2019

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Противодействие ксенофобии и защита прав этнических меньшинств в Украине. Почему правоохранительные органы неэффективны?"

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К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Противодействие ксенофобии и защита прав этнических меньшинств в Украине. Почему правоохранительные органы неэффективны?"

      В пятницу, 31 мая, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Противодействие ксенофобии и защита прав этнических меньшинств в Украине. Почему правоохранительные органы неэффективны?". Участники: председатель общественной организации "Неправительственная медийно-адвокационная группа" Иван Красиков; представитель Украинско-Арабского центра, директор ООО "Світ Освіти" Антон Вершина; политический эксперт Дмитрий Шепель (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 889-13-31.

Теги: #украина #пресс_центр
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