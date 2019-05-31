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06:14 31.05.2019

ГБР объявила о подозрении харьковскому полицейскому, продававшему патроны

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ГБР объявила о подозрении харьковскому полицейскому, продававшему патроны

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона при оперативном сопровождении СБУ и содействии Харьковского управления внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении начальнику сектора логистики и материально-технического обеспечения Новобаварского отдела полиции города.

      "По предварительной информации, правоохранитель, не имея предусмотренного законом разрешения, приобрел патроны калибра 7,62 мм в количестве 720 единиц. После этого хранил боеприпасы в собственной квартире и с целью противоправного обогащения продал их за наличные гражданину Украины", - сообщается на официальном сайте ГБП.

      Полицейский подозревается по ч.2 ст.263 (незаконное хранение, приобретение и сбыт боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

Теги: #гбр #украина #харьков
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