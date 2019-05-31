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05:13 31.05.2019

ЦИК разрешила выдвигать наблюдателей на выборы в Раду общественным организациям

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ЦИК разрешила выдвигать наблюдателей на выборы в Раду общественным организациям

На заседании Центральной избирательной комиссии в четверг было рассмотрено ходатайство и утверждено решение про официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019

"30 мая 2019 Комиссия предоставила разрешение 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019", – сказано в сообщении пресс-службы ЦИК в четверг.

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 30 общественным организациям. А именно: Всеукраинскому объединению "Антикоррупционный блокпост", Всеукраинским общественным организациям "Женщины Родины", "Комитет избирателей Украины", Всеукраинской молодежной общественной организации "Студенческая республика", Общественная организация "Адвокат" Правозащитная Группа "Ассоциация Политических Наук", "Всеукраинская общественная организация" Молодой Народный Рух", "Всеукраинская региональная экспертно-юридическая ассоциация влияния", "Всеукраинское объединение "Движение свободных крестьян", "Всеукраинское объединение" Общее дело", "Всеукраинское объединение "Успешная стоит", "Всеукраинское движение "Сила права", "Общественное объединение Луганщины", Единый Союз Патриотов Украины", "Защити свой голос", "Контроль за выборами", "Николаевщина - надежный партнер", "Национальный интерес Украины", "Национальные Жены", "сагарис", "Сознательная общественность", "Настоящие изменения", "Фонд развития гражданского общества", "Центр по оказанию правовой помощи", "Центр контроля предвыборных программ", "Черниговская правозащитный союз", "Честное украинское село", Народно-демократической лиге молодежи, Хмельницкие областной общественной организации "За конкретные дела". А общественной организации "Общественная инициатива" Лад"- на территории Черкасской области.

Теги: #наблюдатели #цик #украина #выборы
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