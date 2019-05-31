В Мелитополе задержан мужчина, взявший в заложницу сотрудницу "Национальной лотереи" и требовавший денег на погашение кредитов

В Мелитополе (Запорожская обл.) местный житель взял в заложницы сотрудницу "Национальной лотереи", требуя погасить его долги по кредитам.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, 30 мая в Мелитополе в помещение Национальной лотереи, расположенном на проспекте Богдана Хмельницкого, 58-летний местный житель приковал к себе наручниками 28-летнюю - консультанта отдела Национальной лотереи. При этом он облил себя и свою заложницу горючей смесью, угрожая поджечь. Также преступник заблокировал вход в помещение лотерейного отдела.

Сотрудники Нацполиции, СБУ, спасатели ГСЧС, прибывшие на место происшествия, разблокировали входные двери отдела Национальной лотереи и освободили заложницу.

По данным следствия, злоумышленник потребовал от сотрудницы Национальной лотереи деньги, чтобы погасить свои кредиты. Получив отказ, мужчина пошел на радикальные меры, взяв ее в заложницы.

Нападающий задержан. Полиция открыла уголовное производство по ст.147 УК Украины (захват заложников). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.