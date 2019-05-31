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01:07 31.05.2019

Партию "Голос" олигархи не поддерживают - Вакарчук

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Партию "Голос" олигархи не поддерживают - Вакарчук

Никто из олигархов не поддерживает, в том числе финансово, политическую партию "Голос", заявляет ее лидер Святослав Вакарчук.

"Я вам обещаю, мы не собираемся работать и просить ничего, никакой поддержки, тем более финансовой, ни у одного из тех, кого считают олигархом", - сказал Вакарчук в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" .

По его словам, "первый, кто начал давать деньги в нашу партию был Святослав Вакарчук" и "они будут официально показаны".

Вакарчук также сообщил, что партию финансируют представители среднего бизнеса и "несколько  более крупных бизнесменов".

Лидер партии отметил, что первым документом, который подготовит и передаст в Раду его команда, будет законопроект о деолигархизации.

"Мы считаем, что олигархов необходимо отстранить от власти. И первым нашим законом, который мы хотим предложить Верховной Раде будет закон об ограничении власти олигархов. Мы его называем "закон против олигархов" или, если хотите, "о деолигархизации".

Теги: #финансирование #вакарчук #украина #партия #выборы
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