Кернес заявил, что откажется от депутатского мандата в случае избрания в Раду и останется мэром Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес заверил, что в случае избрания в Верховную Раду откажется от мандата народного депутата и останется на своей должности.

"Я публично напишу заявление, что если стану депутатом, то сложу мандат, и останусь городским головой Харькова до завершения своей каденции", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг во время включения по телефону.

Кернес отметил, что такую же позицию задекларирует и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Кернес подчеркнул, что "партия мэров" хочет привести в парламент региональные элиты, чтобы в Раде было представлено местное самоуправление и региональное лобби.

Он также указал, что у него есть вопросы к децентрализации и она ему "не нравится". "Потому что раньше это было хорошее дело, а потом умный Кабинет министров все такие и сопутствующие расходы сбросил на органы местного самоуправления, на что государство давало гарантии. Это льготный проезд, компенсации и т.д. И оставил нас один на один", - пояснил мэр Харькова.

Как сообщалось, 2 июня в Харькове состоится съезд так называемой "партии мэров", в которую войдут мэры Харькова и Одессы Кернес и Труханов.