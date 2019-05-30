Заседание СНБО в пятницу будет посвящено вопросам энергетики и пройдет в новом формате – Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк анонсировал, что заседание СНБО в пятницу будет полностью посвящено проблемам энергетики и пройдет в новом формате – совещания членов СНБО под председательствованием президента.

"Завтра мы внедряем новый формат. Мы не хотим, чтобы это был формат заседания, а чтобы это был более открытый диалог с Кабинетом министров. И мы услышали позицию премьер-министра, который хочет сейчас конструктивного сотрудничества, и это совпадает с позицией президента. Поэтому завтра мы внедряем новый формат работы, который также предусмотрен законом, - это совещание членов СНБО под председательствованием президента", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

"Чтобы мы не навязывали какие-то решения. Нам нужно все серьезно обсудить, без политики, без криков, понять, какие есть проблемы, и вместе искать ответы", - подчеркнул Данилюк.