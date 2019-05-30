Секретарь СНБО: Зеленский не ведет прямую коммуникацию с РФ, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что президент Владимир Зеленский в настоящее время не имеет прямой коммуникации с представителями власти Российской Федерации, а Украина формирует свою позицию на переговорах по урегулированию на Донбассе, и потом она будет проговариваться в "нормандском формате".

"Владимир Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

"Нам это может нравиться или не нравиться, но уже несколько лет такой формат существует и на него завязано очень много политических процессов и решений, в частности, решений о санкциях, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает и это очень серьезный фактор в переговорах", - указал секретарь СНБО Украины.