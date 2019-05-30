События

23:03 30.05.2019

Встреча лидеров государств "нормандского формата" может состояться в середине июля - Данилюк

1 мин читать
Встреча лидеров государств "нормандского формата" может состояться в середине июля - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, что встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.

"Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план", - сообщил он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

Данилюк также отметил, что в ближайшее время будет назначен персональный состав представителей от Украины в Трехсторонней контактной группе.

Теги: #нормандский_формат #украина #встреча #данилюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:43 30.05.2019
В Одесском аэропорту спецслужбами раскрыт противоправный канал утечки информации

В Одесском аэропорту спецслужбами раскрыт противоправный канал утечки информации

22:24 30.05.2019
В Тернопольской области в ДТП погибла бригада "Укрэнерго"

В Тернопольской области в ДТП погибла бригада "Укрэнерго"

22:13 30.05.2019
В результате поднятия воды, на Прикарпатье подтоплено 46 домов и 84 домохозяйства, эвакуирован один человек

В результате поднятия воды, на Прикарпатье подтоплено 46 домов и 84 домохозяйства, эвакуирован один человек

21:17 30.05.2019
Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, и развеет какие-то опасения - замглавы АП

Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, и развеет какие-то опасения - замглавы АП

20:55 30.05.2019
Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

19:47 30.05.2019
Глава МИД ФРГ считает, что мира на Донбассе можно достичь в рамках "нормандского формата"

Глава МИД ФРГ считает, что мира на Донбассе можно достичь в рамках "нормандского формата"

18:53 30.05.2019
"Самопомич" поддержит увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

"Самопомич" поддержит увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

18:45 30.05.2019
Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о ВСК

Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о ВСК

18:38 30.05.2019
Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

18:08 30.05.2019
"Укрзализныця" указывает на растущие риски катастроф и снижения объемов пассажироперевозки из-за невозмещения ей убытков

"Укрзализныця" указывает на растущие риски катастроф и снижения объемов пассажироперевозки из-за невозмещения ей убытков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Тернопольской области в ДТП погибла бригада "Укрэнерго"

На сайте президента обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций 21 мая

Найдены тела всех четырех военных, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области

В Ровенской области потерпел крушение армейский вертолет, погибли четыре члена экипажа

Зеленский поручил Хомчаку взять под личный контроль расследование крушения Ми-8 на Ровенщине

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран – встреча с главами МИД

На сайте президента обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций 21 мая

ЦИК ожидает скорейших изменений в закон "О публичных закупках" или принятия нормативного акта для урегулирования вопроса закупок

Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

Нардеп А.Геращенко просит проверить законность действий директора ГБР Трубы

Киевский апелляционный админсуд 13 июня рассмотрит апелляцию Кабмина в отношении конкурса на главу таможни

В СБУ заявляют о рисках для энергосистемы Украины из-за неготовности к введению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля

Найдены тела всех четырех военных, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области

Окончательную редакцию нового "Украинского правописания" обнародуют 3 июня

Еще пять российских книг пополнили список запрещенных к ввозу в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА