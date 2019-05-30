В Одесском аэропорту спецслужбами раскрыт противоправный канал утечки информации

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили о раскрытии незаконного канала утечки частной и служебной информации посредством прослушки в помещениях Одесского аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, прокуратурой Одесской области совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыт противоправный канал утечки частной, служебной информации в Одесском аэропорту.

По данным следствия, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли "записывать" всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры.

"Фирма организовала длительное наблюдение и запись более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы и тому подобное. Среди них возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирования кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг вечером.

Кроме того, представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что законодательство запрещает незаконное приобретение, сбыт и использование специальных средств негласного получения информации, получение которой легально возможно только на основании решения суда, в рамках санкционированных следственных действий в уголовном производстве.

"Сейчас правоохранительные органы проверяют информацию об утечке и торговле частными данными из Одесского аэропорта. Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях его сотрудников", – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.