В результате поднятия воды, на Прикарпатье подтоплено 46 домов и 84 домохозяйства, эвакуирован один человек

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидируют последствия поднятия уровня воды в местных ручьях в 7 населенных пунктах Тлумацкого района, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"30 мая в 20:27 в ГСЧС поступила информация, что в результате поднятия уровня воды в местных ручьях в 7 населенных пунктах Тлумацкого района подтоплено 46 частных жилых домов, 84 домохозяйства и 65 приусадебных участков. Эвакуирован 1 человек", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг вечером.

В информации отмечается, что от ГСЧС привлечено 4 ед. техники, 2 мотопомпы, 15 чел. л/с.