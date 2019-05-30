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21:17 30.05.2019

Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, и развеет какие-то опасения - замглавы АП

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Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, и развеет какие-то опасения - замглавы АП

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко считает, что визит президента Зеленского в Брюссель 4-5 июня покажет, какой будет внешняя политика Украины при нем, и может развеять определенные опасения в обществе.

"Я думаю, что этот визит продемонстрирует, какая наша внешняя политика, какой была и какой остаётся. Почему-то в обществе есть какое-то ожидание, что новый президент должен поменять основные направления внешней политики... Или усилить их все", - сказал он журналистам в четверг в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

"Вот и посмотрим, что покажет этот визит и те встречи, которые мы планируем", - отметил дипломат.

Теги: #ес #зеленский #украина
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