События

20:40 30.05.2019

На сайте президента обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций 21 мая

2 мин читать
На сайте президента обнародована стенограмма встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций 21 мая

На сайте президента Украины Владимира Зеленского обнародована стенограмма встречи президента с руководством Верховной Рады и парламентских фракций 21 мая 2019 года.

Как сообщалось, 21 мая прошли обязательные перед роспуском парламента консультации главы государства с руководством Верховной Рады и фракций. В этот же день вечером был обнародован указ президента о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении выборов на 21 июля.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий потребовал обнародовать стенограмму и видеозапись консультаций. "Я дал официальный запрос… чтобы эта стенограмма была передана всем участникам встречи, поскольку мы обсуждали не частные моменты – мы проводили консультации, предусмотренные Конституцией, и я надеюсь, что в ближайшие дни на мой запрос – и я уверен, что это будет поддержано всеми главами фракций – чтобы общество могло видеть, как проходили переговоры", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 27 мая.

Спикер также заявил, что представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук допустил неточность в своем комментарии, размещенном на сайте главы Украинского государства о встрече президента с руководителями фракций.

"На сайте президента был размещен ваш комментарий относительно консультаций президента с главами фракций. Я процитирую: "Участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон (о выборах – ИФ), которые отменят мажоритарную систему и уменьшат проходной барьер. К сожалению, эта цитата использована для того, чтобы в очередной раз дискредитировать украинский парламент", - сказал Парубий.

Спикер добавил: "Заявляю, что никакого компромисса, а тем более консенсуса не было достигнуто относительно закрытых списков…. Прошу в дальнейшем не дискредитировать наивысший законодательный орган Украины и глав фракций", - подчеркнул он.

Теги: #зеленский #стенограмма #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:17 30.05.2019
Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, и развеет какие-то опасения - замглавы АП

Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, и развеет какие-то опасения - замглавы АП

19:34 30.05.2019
Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

19:13 30.05.2019
Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

18:38 30.05.2019
Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

17:30 30.05.2019
Фракция Радикальной партии не проголосует за увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ до предложений по кандидатам от президента

Фракция Радикальной партии не проголосует за увольнение глав Минобороны, МИД и СБУ до предложений по кандидатам от президента

17:17 30.05.2019
Зеленский и родственники пленных украинцев обсудили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных

Зеленский и родственники пленных украинцев обсудили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных

15:15 30.05.2019
Визит глав МИД Франции и ФРГ в Украину после избрания Зеленского призван продемонстрировать неослабевающую поддержку Украины - Маас

Визит глав МИД Франции и ФРГ в Украину после избрания Зеленского призван продемонстрировать неослабевающую поддержку Украины - Маас

13:58 30.05.2019
Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

10:57 30.05.2019
Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность самостоятельно сотрудничать с с антикоррупционными органами иностранных государств

Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность самостоятельно сотрудничать с с антикоррупционными органами иностранных государств

10:10 30.05.2019
Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии Левитса

Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии Левитса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Найдены тела всех четырех военных, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области

В Ровенской области потерпел крушение армейский вертолет, погибли четыре члена экипажа

Зеленский поручил Хомчаку взять под личный контроль расследование крушения Ми-8 на Ровенщине

За минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран – встреча с главами МИД

ЦИК ожидает скорейших изменений в закон "О публичных закупках" или принятия нормативного акта для урегулирования вопроса закупок

Нардеп А.Геращенко просит проверить законность действий директора ГБР Трубы

Киевский апелляционный админсуд 13 июня рассмотрит апелляцию Кабмина в отношении конкурса на главу таможни

В СБУ заявляют о рисках для энергосистемы Украины из-за неготовности к введению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля

Найдены тела всех четырех военных, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области

Окончательную редакцию нового "Украинского правописания" обнародуют 3 июня

Еще пять российских книг пополнили список запрещенных к ввозу в Украину

Полицейские задержали двух лжеминеров из Киева и Львовской области

Общественные активисты просят украинские власти обратить внимание на ситуацию с музеем в Черкасской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА