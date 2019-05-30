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19:13 30.05.2019

Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

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Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

Внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект (№10340) об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) направлен на рассмотрение парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

"30.05.2019 - направлено на рассмотрение комитета", - говорится в истории прохождения законопроекта.

Главным комитетом для этого документа определен комитет по вопросам правовой политики и правосудия.

Данный проект закона зарегистрирован в парламенте 29 мая. Он призван детализировать и уточнить положения статей Конституции Украины, определяющих правовые основы особой процедуры устранения президента с поста.

Теги: #президент #законопроект #зеленский
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