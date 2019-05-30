Законопроект Зеленского об импичменте президента направлен на рассмотрение профильного комитета Рады

Внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект (№10340) об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) направлен на рассмотрение парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

"30.05.2019 - направлено на рассмотрение комитета", - говорится в истории прохождения законопроекта.

Главным комитетом для этого документа определен комитет по вопросам правовой политики и правосудия.

Данный проект закона зарегистрирован в парламенте 29 мая. Он призван детализировать и уточнить положения статей Конституции Украины, определяющих правовые основы особой процедуры устранения президента с поста.