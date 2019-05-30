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17:36 30.05.2019

Киевский апелляционный админсуд 13 июня рассмотрит апелляцию Кабмина в отношении конкурса на главу таможни

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Киевский апелляционный админсуд 13 июня рассмотрит апелляцию Кабмина в отношении конкурса на главу таможни

Киевский апелляционный административный суд 13 июня рассмотрит обжалование Кабинетом министров блокирования конкурса на назначение главы Государственной таможенной службы (ГТС), сообщило Министерство финансов.

"Ходатайство правительства о разблокировании конкурса было отклонено судом первой инстанции 25 апреля. Кабмин подал две апелляции, но их рассмотрения Киевским апелляционным административным судом придется ждать до 13 июня", – указал Минфин на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Минфин отметил, что конкурс на главу ГТС заблокирован уже 43 дня.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева рассмотрел заявления об обеспечении иска нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака по делу № 640/6674/19 и приостановил конкурс на замещение вакансии главы ГТС.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы приостановило конкурс на главу ГТС 23 апреля, в день заключительного этапа конкурса на пост главы таможни. На эту должность, по итогам первых двух этапов, претендуют: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов, эксперт по правовым вопросам центра "CASE-Украина" Андрей Саварец, а также директор юридической компании "Федоришин и партнеры" и доцент Академии адвокатуры Украины Александр Федоришин.

Теги: #таможня #украина #суд #кабмин
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