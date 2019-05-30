Найдены тела всех четырех военных, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области

Найдены тела всех четырех военнослужащих – членов экипажа, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Ровенской области.

"Нашли да, (тела – ИФ) всех четырех. Дальше медицина разбирается, что делать с ними", - сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск ВСУ Михаил Шур журналистам в четверг во Львовской области.

По его словам, поиски погибших начались на рассвете в четверг.

Отвечая на вопрос о том, в каком состоянии борт вертолета, Шур сказал: "Разрушен. Большая часть повреждена".

Как сообщалось, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации командования Сухопутных войск ВСУ (г.Броды Львовской области) 29 мая происходили плановые летные учения "День-Ночь". Поздно вечером во время полета вблизи с.Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

В авиакатастрофе погибли командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Расследуют обстоятельства падения вертолета следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Хмельницкий. Уголовное производство расследуется по ст.416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).