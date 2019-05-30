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16:15 30.05.2019

Окончательную редакцию нового "Украинского правописания" обнародуют 3 июня

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Окончательную редакцию нового "Украинского правописания" обнародуют 3 июня

Министерство образования и науки Украины намерено 3 июня обнародовать окончательный текст новой редакции "Украинского правописания" на официальных сайтах Минобразования и Национальной академии наук.

"3 июня 2019 года финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - сообщает пресс-служба Минобразования.

В министерстве сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс, сообщает пресс-служба.

22 мая Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания. с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Теги: #минобразования #украина #правописание
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