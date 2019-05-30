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15:37 30.05.2019

Еще пять российских книг пополнили список запрещенных к ввозу в Украину

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Еще пять российских книг пополнили список запрещенных к ввозу в Украину

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из РФ еще пяти книг из-за пропаганды государства-агрессора.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора пяти книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг.

Так, признаки пропаганды государства-агрессора найдены в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", ООО "Издательство "Добрая книга", ООО "Клевер-Медиа-Групп" и ООО "Манн, Иванов и Фербер".

В частности, не будет распространяться в Украине детская книга Евгении Поповой и Лилу Рами "Найди и покажи. Кем я стану?", в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.

Также не выдано разрешение на ввоз с территории РФ книги Максима Дорофеева "Джедайские техники", в которой автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" приводит в своей книге "Бизнес – это психология" и Марина Мелия.

Не предоставлено также разрешение на ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка общаться с деньгами", поскольку издатель использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 211 изданий.

Теги: #книга #россия #украина #госкомтелерадио
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