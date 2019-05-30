События

15:07 30.05.2019

Полицейские задержали двух лжеминеров из Киева и Львовской области

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Полицейские задержали двух лжеминеров из Киева и Львовской области

Сотрудники Национальной полиции Украина за минувшие сутки задержали двух лиц, которые дали ложные сообщения о минировании.

Как сообщается в четверг на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук, в Киеве была задержана 23-летняя местная жительница, которая "заминировала" дом, где жила.

"По ее словам, она сообщила о минировании из-за конфликта в семье", - сказано в сообщении.

Кроме того, во Львовской области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который "одолжил мобильный телефон у своего соседа и сообщил о минировании одного из местных предприятий".

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Теги: #полиция #украина #арест #минирование
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