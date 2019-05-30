В военной прокуратуре рассматривают несколько версий крушения армейского Ми-8 на Ровенщине

Начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака сообщил, что следователи рассматривают несколько версий крушения вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Ровенской области, повлекшей гибель четырех военнослужащих - членов экипажа.

"В том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются во время досудебного расследования", - рассказал он во время брифинга во Львове в четверг.

Тарабака отметил, что следствие будет отрабатывать все версии, и каждой из них будет дана правовая оценка.

Как сообщалось, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск ВСУ (г.Броды Львовской области) 29 мая происходили плановые летные учения "День-Ночь". Поздно вечером во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

В авиакатастрофе погибли командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Расследуют обстоятельства падения вертолета следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Хмельницкий. Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов)

Статья 416 УК Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.