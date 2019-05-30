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13:14 30.05.2019

Рада приняла за основу проект закона "О среднем образовании"

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Рада приняла за основу проект закона "О среднем образовании"

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона "О полном общем среднем образовании", одними из ключевых положений которого являются нормы о языке обучения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект №10204 на утреннем пленарном заседании парламента в четверг в первом чтении проголосовали 229 народных депутатов.

Законопроект представляла министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Данной законодательной инициативой предлагается принять новый закон Украины "О среднем образовании", в котором определяются правовые, организационные и экономические основы функционирования и развития системы общего среднего образования, с одновременным признанием утратившим силу закона "Об общем среднем образовании".

Проектом закона предусматривается урегулирование вопроса доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности: доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность к таким учреждениям; качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добродетели в сфере общего среднего образования; языка образования в учреждениях общего среднего образования.

Помимо этого законопроект предусматривает сертификацию педагогов; ресурсное (информационное, научно-методическое, материально-техническое) обеспечение учреждений; основы осуществления институционального аудита; самоуправление в учебном заведении, в частности ученическое и родительское; права и обязанности участников образовательного процесса; разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и т.д.

Как сообщалось, 13 марта 2019г Кабмин Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект "О полном общем среднем образовании". Одними из важных положений данного законопроекта являются нормы о языке обучения, которые детализируют подходы, определенные законом "Об образовании".

Теги: #верховная_рада #образование #украина
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