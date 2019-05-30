Несколько краж церковного имущества произошло на Киевщине за сутки

На протяжении текущих суток в разных районах Киевской области злоумышленники ограбили три церкви, сообщают в Главном управлении Национальной полиции Украины в области в четверг.

"По спецлинии 102 обратился священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района, который сообщил, что из церкви ночью воры похитили икону Божьей матери, стоимость которой устанавливается", - говорится в обнародованном на сайте областного главка полиции сообщении.

Помимо этого в пгт.Калита Броварского района из местной церкви похитили серебряные крестики, пожертвования в виде денежных средств и старинные иконы, датированные 17 и началом 19 века.

Третий случай произошел в Вышгороде. Из местной церкви исчезли 5 икон, две из которых датированы концом 19 и началом 20 века.

"Во всех случаях злоумышленники проникли в религиозных сооружений путем взлома замков", - рассказали в правоохранительном ведомстве.

В настоящее время полиция проводит следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данным преступлениям.

Ранее в четверг сообщалось, что в Деснянском районе Киева мужчина, выломав "черный ход", пытался обокрасть храм, однако был задержан на месте преступления прибывшими на вызов сотрудниками Патрульной полиции.