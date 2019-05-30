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12:00 30.05.2019

Застройщик столичного ЖК "Чайка" заявляет о повторной попытке рейдерского захвата и незаконной перерегистрации компании

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Управляющий собственник девелоперской компании ООО "Омокс", реализующей проект строительства жилого комплекса (ЖК) "Чайка" (с.Чайки Киевской обл.) Алексей Кулагин заявляет о повторной попытке рейдерского захвата и незаконной перерегистрации компании.

"Сегодня в два часа ночи все те же люди, на которых уже открыты два уголовных дела, участвовали в рейдерском захвате жилого комплекса "Чайка", офисов компании "Омокс" по выписке из реестра. Эти люди через "черных" регистраторов, которые контролируются, конечно же, Министерством юстиции, без участия основных собственников провели собрание акционеров 2 апреля, а вчера в шесть вечера компания была переписана на совсем других лиц. После чего директором компании назначили уже не меня, а Жабина" – сказал совладелец ООО "Омокс" Алексей Кулагин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, незаконные действия и нанесенные ими убытки не повлияют на сроки введения в эксплуатацию очередей ЖК "Чайка".

По состоянию на 30 мая, в Едином госреестре участниками ООО "Омокс" являются Оксана и Алексей Кулагины (7,3% и 9% соответственно) и ООО "Консент капитал менеджемент", действующее от своего имени и за счет активов ПВНЗИФ "Консент капитал финанс" (83,6%). Директором компании указан Андрей Жабин.

Зарегистрированный капитал составляет 249,1 млн грн.

При этом ранее компании по управлению активами "Консент капитал менеджемент" принадлежала доля в 7%, тогда как супруги Кулагины владели долей в 92%, отмечает адвокат компании "Омокс" Екатерина Ковалевская.

"Собрание акционеров каким-то образом состоялось, хотя Кулагиных никто не приглашал. Где проводилось это собрание, когда и кто подписывал устав общества – это придется устанавливать с помощью правоохранителей в разрезе расследования уголовного дела", – отметила она.

Согласно данным Единого госреестра участниками ООО "Консент капитал менеджемент" числятся Наталья и Андрей Шишовы (74% и 9% соответственно), Анатолий Рудой (9%) и Жабин (8%). Руководителем компании является Сергей Товстуха.

Зарегистрированный капитал ООО составляет 10 млн грн.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева арестовал счета ООО "Омокс", реализующего проект строительства жилого комплекса (ЖК) "Чайка" (с.Чайки Киевской обл.), по заявлению об обеспечении иска в октябре, однако апелляционный суд Киева в декабре 2018 года отменил это решение. По словам Кулагина, незаконным арестом имущества компании нанесено 72 млн грн убытка.

Согласно материалам госреестра судебных решений, заявитель Павел Климец является одним из инвесторов проекта строительства многоквартирных домов с.Чайки, общая сумма его инвестиций составляет 150 млн грн. Его партнеры, по словам заявителя, вопреки договоренностям основали компанию "Омокс", а денежные обязательства перед заявителем остались невыполненными.

Кроме того, в январе 2019 года Высший совет правосудия удовлетворил иск ООО "Омокс" и постановил открыть дисциплинарное дело против судьи Ирины Кирилюк, которая выносила решение об аресте счетов "Омокса".

ООО "Омокс" создано в 1995 году. С 2006 года реализует проект строительства ЖК "Чайка".

Проект предполагает возведение 34 жилых домов более чем на 4,8 тыс. квартир на площади 39,5 га. По состоянию на апрель 2018 года в рамках проекта реализовано около 250 тыс. кв. м жилья. Завершение строительства ЖК "Чайка" запланировано к 2025 году.

Теги: #киев #застройщики #украина #рейдерство
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