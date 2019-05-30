События

11:43 30.05.2019

Патрульные задержали мужчину, пытавшегося обокрасть храм в Киеве

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Патрульные задержали мужчину, пытавшегося обокрасть храм в Киеве

В Деснянском районе Киева мужчина, выломав "черный ход", пытался обокрасть храм, однако был задержан на месте преступления прибывшими на вызов сотрудниками Патрульной полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В Деснянское управление полиции поступило сообщение о краже в церкви на улице Братиславской. Сотрудники патрульной полиции, которые первыми прибыли на вызов, зашли в помещение через сломанные двери запасного входа и увидели вокруг беспорядок. Осматривая помещение, они заметили неизвестного мужчину, который прятался за колонной", - рассказали в столичном главке полиции в четверг днем.

32-летнего киевлянина задержали. В ходе поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у него золотой крестик с цепочкой и инструмент для взлома.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Теги: #киев #церковь #украина #полиция #кража
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