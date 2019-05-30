Рада назначила Максима Оноприенко членом Нацсовета по теле- радиовещанию

Верховная Рада назначила Максима Оноприенко членом Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.

Как рассказала на утреннем пленарном заседании парламента в четверг председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, из 10 поступивших заявок было отобрано 6, которые соответствовали правилам.

"По состоянию на сегодня работа Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания заблокирована, после отмены указа (президента Владимира Зеленского – ИФ) о назначении члена совета Владимира Горковенко… Такое решение поможет разблокировать работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", - отметила Сюмар.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты провели рейтинговое голосование, по итогам которого наибольшей поддержкой заручился Оноприенко.

Максим Оноприенко – генеральный директор Запорожской телерадиокомпании "ТВ-5".