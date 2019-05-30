События

11:33 30.05.2019

Рада намерена ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднив "прапорщиков" и "мичманов"

2 мин читать
Рада намерена ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднив "прапорщиков" и "мичманов"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднив прапорщиков и мичманов, разделив при этом сержантский и старшинский состав на младший и старший состав.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект (№ 10181) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выполнении воинской обязанности и прохождении военной службы" в первом чтении проголосовал 231 народный депутат.

Законопроект предлагает ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий. В частности, в случае его принятия в целом в Вооруженных силах Украины отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные - "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина").

Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший состав.

Законопроектом также предлагается определить должностные обязанности для новых должностей в ВС Украины, в частности, в Уставе внутренней службы ВСУ - для должностей "главный сержант (главный старшина) полка, батальона, дивизиона", "начальник медицинского пункта полка, батальона, дивизиона, роты", "сержант-инструктор, старший инструктор (старшина-инструктор)", "инструктор по тактической медицине роты (батареи)", "сержант по материальному обеспечению" и др.

Указанный Устав предлагается дополнить новыми положениями и приложениями, которыми подробно изложить порядок зачисления военнослужащих ВСУ в списки личного состава воинских частей навечно, порядок ведения "книги памяти" и др.

Законопроект также предлагает внести изменения в Дисциплинарный устав ВСУ в части поощрений и дисциплинарных взысканий военнослужащих, о порядке ритуала поднятия Государственного флага Украины в Строевого устава ВСУ, о порядке несения гарнизонной и караульной службы, а также обновить положение о гауптвахте с Уставом гарнизонной и караульной службы ВСУ.

Теги: #армия #верховная_рада #украина #звания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 30.05.2019
Несколько краж церковного имущества произошло на Киевщине за сутки

Несколько краж церковного имущества произошло на Киевщине за сутки

12:21 30.05.2019
Организатора аукционов по заключению двусторонних договоров на рынке э/э следует выбирать на конкурсе

Организатора аукционов по заключению двусторонних договоров на рынке э/э следует выбирать на конкурсе

12:16 30.05.2019
Добыча нефти на Монастырецком месторождении выросла более чем вдвое благодаря новой скважине "Блаж-10"

Добыча нефти на Монастырецком месторождении выросла более чем вдвое благодаря новой скважине "Блаж-10"

12:14 30.05.2019
Фракция "Народный фронт" не поддержит отставку премьера Гройсмана

Фракция "Народный фронт" не поддержит отставку премьера Гройсмана

12:09 30.05.2019
Полиция расследует штурм Львовского горсовета как групповое хулиганство

Полиция расследует штурм Львовского горсовета как групповое хулиганство

12:09 30.05.2019
Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям и национальным парламентам с призывом осудить нарушение прав коренных народов в РФ

Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям и национальным парламентам с призывом осудить нарушение прав коренных народов в РФ

12:00 30.05.2019
Застройщик столичного ЖК "Чайка" заявляет о повторной попытке рейдерского захвата и незаконной перерегистрации компании

Застройщик столичного ЖК "Чайка" заявляет о повторной попытке рейдерского захвата и незаконной перерегистрации компании

11:58 30.05.2019
Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

11:43 30.05.2019
Патрульные задержали мужчину, пытавшегося обокрасть храм в Киеве

Патрульные задержали мужчину, пытавшегося обокрасть храм в Киеве

11:34 30.05.2019
Рада назначила Максима Оноприенко членом Нацсовета по теле- радиовещанию

Рада назначила Максима Оноприенко членом Нацсовета по теле- радиовещанию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ровенской области потерпел крушение армейский вертолет, погибли четыре члена экипажа

Зеленский поручил Хомчаку взять под личный контроль расследование крушения Ми-8 на Ровенщине

За минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

Гройсман поручил расследовать причины трагедии на шахте "Лисова" и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" назначила директором по экономике и финансам экс-члена правления "AXA Украина" Иванинива

ГБР расследует крушение армейского Ми-8 на Ровенщине и гибель четырех военных по статье о нарушении правил полетов

Киев стал Меккой для авто воров – каждый четвертый автомобиль воруют в столице.

Во Львовской области объявили траур из-за гибели экипажа армейского Ми-8 на Ровенщине

Исполнительная власть в Украине должна работать непрерывно и стабильно

25 грузовиков с химреагентами и медоборудованием от международных организаций направились на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса

Разведчики морского спецназа ССО ВСУ провели тактико-специальные учения на Тендровской косе

Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии Левитса

В Ровенской области потерпел крушение армейский вертолет, погибли четыре члена экипажа

Еще 5 моряков, задержанных ВМФ Египта в 2018г, ночью вернулись в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА