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11:15 30.05.2019

"Укрзализныця" назначила директором по экономике и финансам экс-члена правления "AXA Украина" Иванинива

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"Укрзализныця" назначила директором по экономике и финансам экс-члена правления "AXA Украина" Иванинива

 

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) назначила директором по экономике и финансам экс-члена правления страховой компании "AXA Украина" Николая Иванинива, который сменил на этой должности Андрея Рязанцева, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Как уточнили в "Укрзализныци" агентству "Интерфакс-Украина", Андрей Рязанцев остается в компании и назначен на должность директора по развитию бизнеса УЗ.

"Вызовы, стоящие сегодня перед "Укрзализныцей", побуждают к привлечению профессионалов, способных оперативно оценивать риски и предлагать эффективный ответ на них. В компании убеждены, что именно таким топ-менеджером является Николай Иванинив", - отмечается в пресс-релизе железнодорожного перевозчика.

Ключевой задачей нового директора, как отмечают в компании, является обеспечение эффективного управления финансами "Укрзализныци", обеспечение операционной стабильности компании, привлечение и эффективное использование ресурсов для развития, роста инвестиционных доходов и надлежащий контроль расходов.

Иванинив до назначения в "Укрзализныци" был директором, членом правления СК "AXA Украина" (с 2014 года); финансовым директором в компании "Датагруп" (2013-2014 гг.); в разные года занимал должности вице-президента по финансам и администрирования RISE Group, финансового директора в страховой компании ALICO, руководил казначейством Kraft Foods EEMEA HQ.

Кроме этого, Иванинив с 2005 года является членом Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. По версии журнала SBR в 2018 году вошел в топ-5 финансовых директоров Украины. Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства, факультет Международного бизнеса и управления.

Теги: #укрзализныця #украина #кадры #назначение
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