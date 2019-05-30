Киев стал Меккой для авто воров – каждый четвертый автомобиль воруют в столице.

В Департаменте уголовного розыска Национальной полиции рассказывают, что чаще всего похищают автомобили ВАЗ и DAEWOO, потому что владельцы этих недорогих автомобилей не тратят средства на дополнительную защиту. Включить двигатель недорогой машины можно за считанные секунды. Toyota, Mercedes, BMW, HONDA - любимые машины воров в дорогом сегменте, поэтому владельцы автомобилей этих марок должны тщательнее выбирать систему защиты и обязательно страховать свою собственность, - об этом говориться в статьеиздания «Апостроф».

По данным Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на протяжении 2018 года на территории Украины зафиксировано 4092 случая незаконного завладения автомобилями, из них - 25% машин похищены в Киеве, 10% - в Одесской области, и около 9% - в Днепропетровской области. По данным Национальной полиции, в течение первых трех месяцев 2019 года в целом по Украине уже угнали 766 машин, вернуть владельцам удалось лишь 250 машин (32,6%)

Статистика Генеральной прокуратуры Украины еще более удручающая. В 2018 году ведомством зарегистрировано 4405 случаев незаконного завладения транспортными средствами (в 2017 году воры украли 5684 автомобиля). Более 22% автомобилей похищено именно в столице! Тенденция продолжается и в 2019 году - по данным Генеральной прокуратуры Украины из 794 похищенных с января по март автомобилей - более 21% украли в Киеве.

Чаще всего машины крадут с парковок торговых и развлекательных центров, дворов многоэтажек. Обычно, воры сканируют сигнал ключа автомобилей, оборудованных штатной системой защиты - после чего, похищенный автомобиль перегоняют в место отстоя. Далее автомобиль продают с перебитыми номерами или разбирают на запчасти.

Страховые компании, считают, что ситуация с количеством похищенных автомобилей только ухудшается. Среди основных причин - отсутствие подземных паркингов в большинстве столичных новостроек и высокая стоимость парковочных мест. Увеличение угонов автомобилей связывают и с войной на Востоке Украины. Профессиональные авто воры, перебрались в Киев, Одессу, Днепр - подальше от зоны боевых действий. Также существенно подешевело компьютерное оборудование, которое используется ворами для своего ремесла. Не смотря все перечисленное - государственная система видеонаблюдения развивается очень медленными темпами.

Если в ближайшее время, государство не вмешается в ситуацию с авто угонами, стоимость страхового полиса может вырасти. За бездействие правоохранителей снова заплатят автовладельцы. Полиция должна не замалчивать проблему, а решать ее, опираясь на международный опыт и современные технологии, - считают журналисты «Апострофа».