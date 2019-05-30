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10:33 30.05.2019

Во Львовской области объявили траур из-за гибели экипажа армейского Ми-8 на Ровенщине

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Во Львовской области объявили траур из-за гибели экипажа армейского Ми-8 на Ровенщине

 

Четверг, 30 мая, во Львовской области объявлен днем траура в связи с крушением военного вертолета Ми-8, в которой погибли четверо членов экипажа, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Власти области рекомендуют воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, на зданиях госучреждений приспущены государственные флаги.

Как сообщалось, поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8 из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (г.Броды Львовской области).

Как сообщалось, в авиакатастрофе погибли командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Теги: #траур #ми_8 #украина #львовская_область
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