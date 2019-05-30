Исполнительная власть в Украине должна работать непрерывно и стабильно

В связи с рассмотрением в Верховной Раде заявления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана в Федерации профсоюзов Украины подчеркивают необходимость непрерывной и стабильной работы исполнительной власти страны.

"Сегодня парламент на своем пленарном заседании рассмотрит заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке с занимаемой должности. В связи с этим председатель ФПУ Григорий Осовой заявил, что профсоюзы считают, что политические вопросы политики должны решать в установленном законом порядке, но исполнительная власть должна работать непрерывно и стабильно", - говорится в сообщении пресс-службы ФПУ, обнародованном в четверг утром.

Осовой напомнил, что недавно заключено новое трехстороннее Генеральное соглашение на 2019-2021гг, в котором прописано много обязательств правительства, "поэтому нужно обеспечивать его выполнение".

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия, и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде.

27 мая Гройсман заявил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер. Премьер заявил, что будет просить парламент удовлетворить его отставку.

29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке Гройсмана.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что рассчитывает на поддержку парламентом в четверг отставки Гройсмана. "Если не будет проголосована отставка правительства, мы знаем, что есть процедура – правительство поработает дальше", - сказал Стефанчук на брифинге в Киеве в среду, 29 мая.