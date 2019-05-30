25 грузовиков с химреагентами и медоборудованием от международных организаций направились на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса

Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" в среду на временно оккупированную территорию Украины проследовало 25 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста и Швейцарского агентства развития и сотрудничества.

"Международными организациями для жителей временно оккупированного Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды и медицинское оборудование общей массой 481,7 тонн", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в четверг.