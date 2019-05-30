Разведчики морского спецназа ССО ВСУ провели тактико-специальные учения на Тендровской косе

На Тендровской косе (юг Херсонской области) в мае прошли тактико-специальные учения разведчиков 73 Морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Состоялись тактико-специальные учения разведчиков 73 морского центра специального назначения 73МЦСпН на Тендровской косе. Май 2019", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Также к сообщению прилагаются фотографии с учений, согласно которым в учениях разведчиков ССО был задействован средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС ВСУ.