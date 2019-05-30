Зеленский поздравил новоизбранного президента Латвии Левитса

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эгилса Левитса с избранием президентом Латвии

"Поздравляю Эгилса Левитса с избранием президентом Латвийской Республики. Желаю успехов Вам и дружественному латвийскому народу! Высоко ценю поддержку, которую оказывает Латвия в реформировании Украины и противодействия российской агрессии. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - написал Зеленский в Твиттер.

Как сообщалось, в среду Сейм избрал в среду на должность президента Латвии судью Суда Евросоюза Эгилса Левитса, которого выдвинули на должность представители правящей коалиции. За его кандидатуру проголосовал 61 депутат.