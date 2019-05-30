События

09:01 30.05.2019

Данилюк выразил соболезнования родным военных, погибших при крушении Ми-8

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Данилюк выразил соболезнования родным военных, погибших при крушении Ми-8

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выразил соболезнования семья погибших военных в результате крушения армейского вертолета Ми-8, сообщила пресс-служба СНБО.

"Разделяю боль вашей невосполнимой утраты и выражаю искренние соболезнования и поддержку в это трудное время. Светлая память...", - сказал Данилюк.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уже поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

В ночь на четверг около с.Сестрятин Радивиловского района (Ровенская обл.) потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8, в результате чего погибли четыре члена экипажа включая командира.

Теги: #ми_8 #данилюк #украина #соболезнования #авиакатастрофа
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