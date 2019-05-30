Зеленский поручил Хомчаку взять под личный контроль расследование крушения Ми-8 на Ровенщине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств крушения армейского вертолета Ми-8, в результате чего погибли четверо военнослужащих, под личный контроль.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воины. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер.

Как сообщалось, около с.Сестрятин Радивиловского района (Ровенская обл.) потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8, в результате чего погибли четыре члена экипажа включая командира.