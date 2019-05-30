События

07:23 30.05.2019

За минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил возле с.Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, четыре раза вблизи н.п. Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов, трижды в районе Авдеевки - из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи н.п. Чермалык - из вооружения боевых машин пехоты, у Марьинки - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе н.п. Новотроицкое - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у н.п. Новоселовка Вторая - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи с.Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле с.Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза вблизи н.п. Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм, у н.п. Золотое-4 - из минометов калибра 120 мм, вблизи н.п. Новолуганское – из автоматических станковых гранатометов, в районе участка разведения сил и средств вблизи н.п. Станице Луганской - из стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 29 мая три боевика уничтожены, еще один ранен.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - добавили в штабе.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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