События

06:52 30.05.2019

В Ровенской области потерпел крушение армейский вертолет, погибли четыре члена экипажа

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В Ровенской области потерпел крушение армейский вертолет, погибли четыре члена экипажа

Около с.Сестрятин Радивиловского района (Ровенская обл.) потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8, погибли четыре члена экипажа включая командира, сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г.Броды Львовской области)", - говорится в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook в ночь на четверг.

Как отмечается, связь с вертолетом была утеряна 29 мая в 23.27.

В настоящее время на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.

Причины авиационной катастрофы выясняются.

 

Теги: #жертвы #ровенская_область #украина #крушение #вертолет
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