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06:35 30.05.2019

В Киеве переименуют еще несколько улиц

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В Киеве переименуют еще несколько улиц

Депутаты Киевского городского совета согласовали ряд переименований улиц столицы, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

"В среду на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева", - говорится в сообщении.

Следовательно, предполагается переименование ул.Димитрова на ул.Никифора Дровняка в Деснянском районе, улицы Выборгской на ул.Олексы Тихого в Соломенском районе, ул.Панельную на ул.Андрея Аболмасова в Днепровском районе, ул.Российскую на ул.Юрия Литвинского в Дарницком районе, ул.Подвойского на ул.Юрия Глушко в Шевченковском районе, ул.Ивана Шевцова на ул.Василия Макуха в Шевченковском районе.

В ведомстве отметили, что переименования прошли общественные обсуждения на веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Киевсовет на пленарном заседании должен утвердить соответствующие переименование.

Теги: #киев #переименования #украина #улицы
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