На Харьковщине в результате пожара и взрыва в гараже пострадал мужчина

В пос.Золочево на территории частного дома по ул.Каштановая произошел пожар с последующим взрывом, в результате которого хозяин дома получил 70% ожогов тела.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило на номер 101 во вторник в 22:09. По первоначальной информации горел автомобиль "Mercedes Sprinter" и гараж.

"Прибыв на место, спасатели выяснили, что огонь полностью охватил микроавтобус и гараж. Навстречу спасателям из горящей машины выбежал хозяин домовладения, 1968 года рождения. Он был в шоковом состоянии, вся одежда на нем обугленной. Вскоре мужчина потерял сознание, потому что имел 70% ожогов тела. Его немедленно госпитализировали каретой скорой помощи в ожоговый центр Харькова", - говорится в сообщении.

Как выяснили спасатели, мужчина переливал топливо из пластиковой емкости, находящейся в машине, в емкость, которая была в гараже. Для этого он использовал электрический насос, в котором вдруг произошло короткое замыкание. В результате воспламенилось сначала топливо, а потом микроавтобус. Чтобы его спасти, мужчина сел за руль и выехал со двора. Когда он остановился возле колодца, горела вся машина и топливо внутри нее.

Сразу после прибытия спасателей в автомобиле произошел взрыв, пламя охватило колодец. Еще через несколько минут произошел взрыв в подвале гаража, где также хранилось топливо. В результате этого взрыва здания гаража, летней кухни и сарая, стоявших рядом с гаражом, полностью разрушились. Общая площадь пожара составляла более 110 кв.м.

Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства. В общей сложности в ликвидации пожара принимали участие 15 человек личного состава ГСЧС, 3 волонтеры и 4 единицы пожарной техники, была подано 2 водяных пожарных ствола и 1 пенный. В 22:44 огонь удалось локализовать и спасти жилой дом. В 07:30 пожар был полностью ликвидирован.