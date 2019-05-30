СБУ разоблачила схему хищения госсредств из местного бюджета в Одесской области

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили противоправный механизм присвоения государственных средств из местного бюджета, сообщил пресс-центр СБУ.

"Депутаты одного из поселковых советов совместно с руководством местного коммунального предприятия в течение нескольких лет списывали бюджетные средства на счета подставных лиц при начислении заработной платы. Также чиновники заключали "фиктивные" соглашения по благоустройству с приближенными к ним коммерческими структурами и подписывали акты якобы выполненных строительных и ремонтных работ", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, злоумышленники своей деятельностью нанесли ущерб местному бюджету на более чем 5 млн грн.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и провели ряд обысков по местам работы фигурантов дела, изъяв большое численную документацию, подтверждающую их противоправную деятельность.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.