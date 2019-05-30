События

00:28 30.05.2019

ПЦУ признала недействительными документы УПЦ КП, изданные после 30 января

1 мин читать

Православная церковь Украины (ПЦУ) признала недействительными документы Украинской православной церкви Киевского патриархата, которые были изданы после 30 января 2019 года, соответствующий указ подписал митрополит Киевский Епифаний, сообщила пресс-служба ПЦУ.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", - говорится в тексте указа.

Кроме того Епифаний распорядился принять религиозную общину храма Покровы Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины.

Теги: #епифаний #указ #упц_кп #украина #пцу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:35 30.05.2019
СБУ разоблачила схему хищения госсредств из местного бюджета в Одесской области

СБУ разоблачила схему хищения госсредств из местного бюджета в Одесской области

23:21 29.05.2019
В районе Попасной обнаружено тело бойца ВСУ, погибшего 27 мая в бою с ДРГ боевиков

В районе Попасной обнаружено тело бойца ВСУ, погибшего 27 мая в бою с ДРГ боевиков

22:07 29.05.2019
Минирование 28 объектов в Виннице оказалось ложным

Минирование 28 объектов в Виннице оказалось ложным

21:54 29.05.2019
В Украину возвращаются еще девять украинских моряков с танкера "Sea Shark" - Кирилич

В Украину возвращаются еще девять украинских моряков с танкера "Sea Shark" - Кирилич

20:31 29.05.2019
Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

18:55 29.05.2019
Вакарчук анонсирует всеукраинских "Тур Змин", обещает много живого общения и рок-н-ролла

Вакарчук анонсирует всеукраинских "Тур Змин", обещает много живого общения и рок-н-ролла

18:52 29.05.2019
Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

18:39 29.05.2019
ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

18:35 29.05.2019
Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

18:33 29.05.2019
"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

Гройсман поручил расследовать причины трагедии на шахте "Лисова" и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков

Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО замість Гелетея - укази

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

Саакашвили не намерен возглавлять Кабмин Украины, но готов помогать новой команде советами

Гройсман поручил расследовать причины трагедии на шахте "Лисова" и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков

Законные основания для ограничения выполнения Рожковой полномочий первого зампреда НБУ отсутствуют - Нацбанк

Грицак с понедельника в отпуске, врио главы СБУ - Баканов

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

КАС Верховного суда рассмотрит иск Горковенко к Зеленскому об его увольнении 18 июля

В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО замість Гелетея - укази

Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА