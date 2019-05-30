ПЦУ признала недействительными документы УПЦ КП, изданные после 30 января
Православная церковь Украины (ПЦУ) признала недействительными документы Украинской православной церкви Киевского патриархата, которые были изданы после 30 января 2019 года, соответствующий указ подписал митрополит Киевский Епифаний, сообщила пресс-служба ПЦУ.
"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", - говорится в тексте указа.
Кроме того Епифаний распорядился принять религиозную общину храма Покровы Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины.