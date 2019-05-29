В районе Попасной обнаружено тело бойца ВСУ, погибшего 27 мая в бою с ДРГ боевиков

В районе Попасной обнаружено тело бойца ВСУ, погибшего 27 мая в бою с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) боевиков.

Как сообщает в среду вечером пресс-центр операции Объединенных сил, мониторинговая миссия ОБСЕ и группа "Эвакуация 200" 29 мая около 15.00 обнаружили на месте боестолкновения тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б., который 27 мая в составе группы саперов в районе Попасной выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду диверсионно-разведывательной группы противника.

"Тело погибшего солдата Степанченко Б. в настоящее время находится на временно оккупированной территории. Передача тела представителям ВС Украины планируется 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье", - отметили в штабе.