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21:54 29.05.2019

В Украину возвращаются еще девять украинских моряков с танкера "Sea Shark" - Кирилич

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В Украину возвращаются еще девять украинских моряков с танкера "Sea Shark" - Кирилич

Еще девять украинских моряков, задержанных египетскими военно-морскими силами в Красном море, 29 мая вылетают из Египта в Украину, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29.05", - написал Кирилич в микроблоге Твиттер.

Также он отметил, что в министерстве работают над получением ответов по делам всех задержанных за рубежом украинских моряков.

Как сообщалось, 18 мая на борт дрейфующего в Красном море танкера Sea Shark, в экипаже которого 31 моряк, в том числе 19 граждан Украины (включая двоих моряков из временно оккупированного РФ Крыма) с грузом сырой нефти из Ирана поднялись представители Военно-морского флота Египта, которые заявили, что передвижение экипажа будет ограничено до выгрузки перевозимого груза.

При этом египетские военные разделили экипаж на две группы. Военные отказали в удовлетворении просьб некоторых моряков, которые просили пустить их к врачу. Также у моряков забрали мобильные телефоны, вследствие чего у них отсутствовала возможность совершить звонок домой.

28 мая Кирилич сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что все задержанные египетскими Военно-морскими силами в Красном море украинские моряки – члены экипажа нефтяного танкера "Sea Shark", - покинули базу ВМС и готовятся к возвращению в Украину.

"Все украинские моряки с судна "Sea Shark" покинули базу ВМС Египта. Теперь - подготовительные формально-организационные мероприятия по возвращению в Украину. А капитана ждет консул в посольстве", - рассказал он.

Вечером того же дня в МВД Украины сообщили, что 27 мая через аэропорт Одессы в страну вернулись четверо моряков с этого судна, а 28 пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа" оформили отдельным коридором еще пятерых моряков, прибывших мая рейсом из Стамбула.

Теги: #египет #освобождение #украина #моряки
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