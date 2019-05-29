События

21:16 29.05.2019

Гройсман поручил расследовать причины трагедии на шахте "Лисова" и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков

1 мин читать
Гройсман поручил расследовать причины трагедии на шахте "Лисова" и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести расследование ситуации на шахте «Лисова» объединения «Львиввугилля» и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков .

Как сообщает пресс-служба Кабмина вечером в среду, глава правительства поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте «Лисова» объединения «Львиввугилля» и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.

Срок представления результатов расследования - 10 дней.

В.Гройсман также выразил соболезнования в связи с трагедией.

29 мая на шахте «Лисова» объединения «Львиввугилля» произошел обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров. Шахту в среду посетил президент Владимир Зеленский.

Теги: #гройсман #жертвы #шахта #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:52 29.05.2019
Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

19:23 29.05.2019
Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля - источник

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля - источник

18:52 29.05.2019
Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

18:35 29.05.2019
Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

18:09 29.05.2019
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков: из трех два "нет"

Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков: из трех два "нет"

16:05 29.05.2019
Мэр объявил траур в Червонограде по погибшим горнякам

Мэр объявил траур в Червонограде по погибшим горнякам

14:52 29.05.2019
Бойко выступает за отставку правительства Гройсмана

Бойко выступает за отставку правительства Гройсмана

12:30 29.05.2019
Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть заявление Гройсмана об отставке

Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть заявление Гройсмана об отставке

12:17 29.05.2019
Фракция БПП с участием премьера соберется на заседание в четверг утром

Фракция БПП с участием премьера соберется на заседание в четверг утром

10:55 29.05.2019
Двое горняков погибли на шахте во Львовской области

Двое горняков погибли на шахте во Львовской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО замість Гелетея - укази

Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея - указы

ПОСЛЕДНЕЕ

Минирование 28 объектов в Виннице оказалось ложным

В Украину возвращаются еще девять украинских моряков с танкера "Sea Shark" - Кирилич

Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

Саакашвили не намерен возглавлять Кабмин Украины, но готов помогать новой команде советами

Законные основания для ограничения выполнения Рожковой полномочий первого зампреда НБУ отсутствуют - Нацбанк

Грицак с понедельника в отпуске, врио главы СБУ - Баканов

Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

КАС Верховного суда рассмотрит иск Горковенко к Зеленскому об его увольнении 18 июля

В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО замість Гелетея - укази

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА