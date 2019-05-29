Законные основания для ограничения выполнения Рожковой полномочий первого зампреда НБУ отсутствуют - Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) не получил исковое заявление народного депутата Юрия Савчука к председателю НБУ Якову Смолию, его первому заместителю Екатерине Рожковой и Совету НБУ, законные основания для ограничения выполнения Рожковой полномочий первого заместителя председателя НБУ отсутствуют, говорится в сообщении НБУ на сайте.

"В случае удовлетворения Окружным административным судом Киева определения об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и созданы угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, заместитель председателя НБУ освобождается от должности в случаях, предусмотренных статьей 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины". Основание увольнения заместителя председателя Нацбанка "по решению суда" действующим законодательством не предусмотрено.

Как напоминается в сообщении, в прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Рожкову в исполнении должностных полномочий. 15 мая 2018 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность выполнения Рожковой своих должностных обязанностей. Относительно иска Дубинина Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области вообще решил отказать в открытии производства по делу.

Кроме того, подобная попытка незаконного установления запрета для НБУ и его консультантов совершать определенные действия в порядке обеспечения иска уже привела к принятию 2 апреля 2019 года Высшим советом правосудия решение об увольнении Людмилы Кизюн с должности судьи Соломенского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины по жалобе НБУ.

"Национальный банк обеспокоен ситуацией, украинские суды все чаще становятся инструментом давления и влияния политиканов на работу центрального банка. Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы как инструмента политического давления на органы государственной власти", - цититрует пресс-служба НБУ начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктора Григорчука.

Пресс-служба Окружного административного суда Киева в среду сообщила, что в суд поступил иск народного депутата Юрия Савчука к председателю НБУ, его первому заместителю и Совету НБУ.

Согласно сообщению, истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя председателя НБУ Рожковой о незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Среди других требований истца - признать противоправной бездеятельность председателя НБУ Якова Смолия и Совета НБУ по не совершению действий по увольнению Рожковой и обязать их это сделать.

Вместе с иском народный депутат подал заявление о его обеспечении, в котором просит суд до решения спора по сути запретить Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления НБУ, исполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ или осуществлять любую деятельность в этой должности.